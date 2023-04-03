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1 час назад

Зеленский сообщил о встрече с вице-канцлером ФРГ Хабеком в Чернигове

Газета.Ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что в Чернигове встретился с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком.

"Во время рабочей поездки в Черниговскую область встретился с министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком. Мы ценим действенную поддержку и солидарность с Украиной правительства Германии", - написал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это первая поездка Хабека на Украину с начала российской специальной военной операции. Его сопровождает небольшая делегация представителей немецкого бизнеса. Он был намерен обсудить с властями Украины восстановление страны и сотрудничество в энергетической сфере.

31 марта Киев посетили премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии — Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович.

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