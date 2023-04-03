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1 час назад

СБУ заочно предъявила обвинение в госизмене Юрию Подоляке

ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила блогеру Юрию Подоляке обвинения по нескольким статьям, в том числе о госизмене и действиях, направленных на захват власти.

СБУ заочно предъявила обвинение в госизмене Юрию Подоляке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале спецслужбы.

В СБУ утверждают, что, находясь в России, он якобы распространял в социальных сетях, на интернет-платформах и в эфире российского телевидения недостоверную информацию о событиях в зоне конфликта на Украине. Всего Подоляке предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что обвинение предъявлено блогеру с многомиллионной аудиторией, который является гражданином Украины, но до февраля 2022 года выехал в Россию.

В мире,Юрий Подоляка,СБУ,
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