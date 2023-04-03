Харьковская областная прокуратура заочно обвинила депутата в госизмене

Харьковская областная прокуратура заочно предъявила обвинения в госизмене депутату Изюмского городского совета. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

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Отмечается, что с апреля по сентябрь 2022 года город Изюм находился под контролем российских военных.

В ведомстве пояснили, что глава областной прокуратуры заочно вынес одному из депутатов VІІI созыва Изюмского городского совета обвинение в госизмене.

По данным агентства, в прокуратуре не назвали, кому конкретно предъявлены столь серьезные обвинения.