Харьковская областная прокуратура заочно обвинила депутата в госизмене

Харьковская областная прокуратура заочно предъявила обвинения в госизмене депутату Изюмского городского совета. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на офис генпрокурора Украины.
Отмечается, что с апреля по сентябрь 2022 года город Изюм находился под контролем российских военных.
В ведомстве пояснили, что глава областной прокуратуры заочно вынес одному из депутатов VІІI созыва Изюмского городского совета обвинение в госизмене.
По данным агентства, в прокуратуре не назвали, кому конкретно предъявлены столь серьезные обвинения.
Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что в вину депутату постановлено создание газеты «Изюмский телеграфъ», публикация на страницах издания пророссийских материалов, поддержка специальной военной операции.