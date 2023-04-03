На военной базе в Нидерландах повредили ядерную бомбу США

Одна из американских ядерных бомб, хранящихся на военно-воздушной базе Фолькель в Нидерландах, была повреждена в результате недавней аварии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Федерации американских ученых (FAS).

Фото: Johannes Daleng / Unsplash Johannes Daleng / Unsplash

FAS изучила фото, сделанное на базе Фолькель в Нидерландах. На нем видно, что задняя часть бомбы была искорежена ударом, а одно из хвостовых оперений отсутствует.

Однако нет никаких официальных сведений, что на изображении действительно B61. Автор доклада и директор проекта ядерной информации FAS Ганс Кристенсен указал, что на фото могли запечатлеть муляж, а само повреждение могло стать результатом несчастного случая.