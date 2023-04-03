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59 минут назад

Дания передаст Украине 40 тонн энергетического оборудования

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Дания отправит на Украину энергетическое оборудование весом 40 тонн в рамках двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило в понедельник министерство климата, энергетики и коммунальных услуг королевства.

Дания передаст Украине 40 тонн энергетического оборудования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оборудование предназначено для того, чтобы "помочь населению Украины", оставшемуся без электроэнергии в результате поражения многих объектов энергетики, говорится в сообщении. Поставку обеспечивают компания Energinet, аэропорт Копенгагена и производитель насосного оборудования Grundfos.

"<...> Важно, чтобы Дания могла оказать такую помощь, какую только может. Я горжусь тем, что датские компании и предприятия снабжения отправили оборудование, которое поможет многое пережившим украинским гражданам в таких элементарных вещах, как доступ к воде и электричеству", - сказал министр климата Ларс Огор.

На прошлой неделе в регионах Украины несколько дней наблюдались проблемы с электроснабжением из-за штормового ветра и снега с дождем. В 12 областях страны отключалась электроэнергия. В частности, в Киеве применялись аварийные отключения в восьми из десяти районов города. Кроме того, были обесточены 60 населенных пунктов в Киевской области.

24 марта замминистра энергетики Юрий Власенко сообщил, что на Украине остается поврежденным 31 объект энергогенерации, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Премьер-министр Денис Шмыгаль 8 января заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. Позднее исполнительный директор энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сахарук информировал, что полностью уничтожено 10% энергетической инфраструктуры страны, а дефицит электроэнергии для населения в среднем на тот момент составлял 50%.

В мире,Денис Шмыгаль,Дмитрий Сахарук,
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