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1 час назад

Литва попросила Евросоюз и армию охранять границу во время саммита НАТО

Lenta.ru

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте попросила Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex охранять внешние рубежи страны во время саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом политик сообщила по итогам встречи с директором Frontex Хансом Лейтенсом, передает ТАСС.

Литва попросила Евросоюз и армию охранять границу во время саммита НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Всем предстоит сосредоточиться на том, чтобы охрана границы была обеспечена на высшем уровне. Мы обсудили, какую помощь Frontex в силах нам оказать», — заявила глава МВД Литвы.

Она также добавила, что для более эффективного контроля государственной границы понадобится помощь не только агентства Frontex, но и армии.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что с нетерпением ждет возможности поприветствовать союзников и единомышленников.

Ранее Вооруженные силы (ВС) Германии сообщили, что в июне 2023 года в стране пройдут крупнейшие в истории учения истребителей НАТО. В них примут участие 200 истребителей и до 10 тысяч военнослужащих.

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