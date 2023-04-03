Литва попросила Евросоюз и армию охранять границу во время саммита НАТО

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте попросила Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex охранять внешние рубежи страны во время саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом политик сообщила по итогам встречи с директором Frontex Хансом Лейтенсом, передает ТАСС.

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«Всем предстоит сосредоточиться на том, чтобы охрана границы была обеспечена на высшем уровне. Мы обсудили, какую помощь Frontex в силах нам оказать», — заявила глава МВД Литвы.

Она также добавила, что для более эффективного контроля государственной границы понадобится помощь не только агентства Frontex, но и армии.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что с нетерпением ждет возможности поприветствовать союзников и единомышленников.