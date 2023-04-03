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14 минут назад

Глава МАГАТЭ проведет встречу с российской стороной в Москве

Елена Прошина

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что 5 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву для встречи с межведомственной делегацией РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МАГАТЭ проведет встречу с российской стороной в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ульянова, на встрече будет обсуждаться ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Мы ведем конструктивный и профессиональный разговор на эту тему. Он корректирует свои предложения по поводу защиты ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС», – рассказал он.

Ульянов также добавил, что Украина всё ещё не поддержала инициативу Гросси касательно ЗАЭС. Кроме того, Ульянов заявил, что во время прошлой встречи с Гросси у него сложилось «хорошее впечатление» от визита на ЗАЭС в конце марта. Но на вопрос о позиции Украины по ЗАЭС, по словам постпреда РФ, Гросси дал «уклончивый ответ».

Он также добавил, что обстрелы территории ЗАЭС со стороны Украины были прекращены с 20 ноября 2023 года, однако Киев всё ещё не берёт на себя соответствующие обязательства.

«У нас с этим проблем нет. Мы с территории станции никаких военных действий не ведем против украинской стороны. Более того, там нет боевых армейских подразделений, есть подразделения войск радиационной, химической, биологической защиты, а остальной персонал – это Росгвардия, невоенный. Тяжелых вооружений и боеприпасов на станции нет», – подытожил он.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

В мире,Рафаэль Гросси,Михаил Ульянов,Росгвардия,МАГАТЭ,
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