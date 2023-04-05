Жену Карла III Камиллу впервые официально назвали королевой

Супруга британского короля Карла III впервые официально названа королевой Камиллой. Внимание на это обратил в среду телеканал Sky News.

Подобное обращение к 75-летней жене монарха, которая с сентября носила титул королевы-консорта, впервые было напечатано на приглашениях на коронацию Карла III, которая пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Дизайн открыток, которые от имени "короля Карла III и королевы Камиллы" должны получить около 2 тыс. гостей, был представлен Букингемским дворцом в ночь на среду.

"Было разумно обращаться к Ее Величеству как к королеве-консорту в первые месяцы царствования Его Величества, чтобы было различие с Ее Величеством королевой Елизаветой II", - приводит в свою очередь газета "Таймс" слова источника в канцелярии монарха. "Коронация - подходящее время, чтобы начать использовать обращение "королева Камилла" в официальном качестве. Все бывшие королевы-консорты были известны как "королевы" плюс их первое имя", - добавил собеседник газеты.

В феврале прошлого года в документе, приуроченном к 70-летнему юбилею правления Елизаветы II, глава государства сама выразила желание, чтобы супруга ее старшего сына в будущем получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта.

Церемония коронации 74-летнего Карла III состоится в мае, через 8 месяцев после смерти Елизаветы II. Приглашение посетить церемонию, в частности, получили лидеры Бельгии, Венгрии, Ирландии, Испании, Монако, Франции, Японии, руководители Евросоюза и новый первый министр Шотландии Хамза Юсаф, придерживающийся республиканских взглядов. Во вторник президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил в телефонном разговоре Карлу III, что на коронации его будет представлять первая леди США Джилл Байден.