Жители Парижа поддержали запрет проката электрических самокатов

Жители Парижа высказались за запрет проката электрических самокатов на референдуме об общественном транспорте. Об этом сообщает Independent.

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По словам мэра города Анн Идальго, голосование послужило «очень четким сигналом» для отрасли. Данные мэрии показывают, что 89% избирателей высказались против использования электрических самокатов. Вместе с тем явка составила менее 10%.

Представитель поставщика электросамокатов Dott выразила сожаления, что жители Парижа потеряют экологически чистый транспорт. Там отмечают, что 71% пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) — жители в возрасте от 18 до 35 лет.

«Это шаг назад для экологичного транспорта в Париже в преддверии Олимпийских игр 2024 года», — отметила она.