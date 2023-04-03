Жители Парижа поддержали запрет проката электрических самокатов

Жители Парижа высказались за запрет проката электрических самокатов на референдуме об общественном транспорте. Об этом сообщает Independent.
По словам мэра города Анн Идальго, голосование послужило «очень четким сигналом» для отрасли. Данные мэрии показывают, что 89% избирателей высказались против использования электрических самокатов. Вместе с тем явка составила менее 10%.
Представитель поставщика электросамокатов Dott выразила сожаления, что жители Парижа потеряют экологически чистый транспорт. Там отмечают, что 71% пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) — жители в возрасте от 18 до 35 лет.
«Это шаг назад для экологичного транспорта в Париже в преддверии Олимпийских игр 2024 года», — отметила она.
Вместе с тем мэр приветствовала голосование как успешное и повторила свое обещание уважать результаты консультативного референдума.