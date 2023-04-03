Пока вы не уснули: Зеленский о предстоящем наступлении ВСУ и рост курса доллара

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Зеленский прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Его слова приводит Telegram-канал Klymenko TIme.

«Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам», — сказал глава государства.

По его словам, ВСУ «готовятся быть сильными в бою».

Медведев обратился к россиянам после убийства военкора Татарского

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя гибель военкора Владлена Татарского, призвал россиян сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в РФ. Об этом пишет РИА Новости.

2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). По последней информации, пострадали 32 человека, находившиеся в кафе. 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Национальный антитеррористический комитет заявил о том, что теракт был спланирован украинскими спецслужбами.

Комментируя убийство Татарского, Дмитрий Медведев призвал россиян «осознать совсем очевидные вещи».

«Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников — с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам», — привел слова Медведева его помощник Олег Осипов.

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Во второй половине дня понедельника, 3 апреля, рубль теряет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара преодолел отметку в 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 13:42 мск, курс американской валюты вырос на 41 копейку, до 78,01 рубля. Курс евро поднялся на 64 копейки, до 84,85 рубля. В моменте европейская валюта поднялась выше 85 рублей впервые с апреля прошлого года.

Ранее ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил «Коммерсанту», что российская валюта теряет свои позиции, в частности, из-за спроса со стороны импортеров.

Китай впервые за 60 лет изменил позицию по Курилам в пользу России

Власти Китая впервые с 1964 года заявили о нейтралитете по вопросу принадлежности южной части Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Источники Kyodo, близкие к китайской стороне, заявили, что решение Китая изменить позицию по Курилам еще больше сближает Пекин и Москву.

В 1964 году лидер Китая Мао Цзэдун выразил поддержку Японии по Курилам, с тех пор эта тема Китаем не поднималась. Однако на встрече главы Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в марте 2023-го Си заявил, что Пекин «не будет занимать позицию ни одной из сторон», утверждают собеседники Kyodo.

В Вологодской области разбился самолет

Днем в понедельник, 3 апреля, в Вологодской области разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пилот погиб.

Разрушений на земле нет.

Авиакатастрофа произошла в районе поселка Стандартный Среднеахтубинского района. Потерпевший крушение самолет - одномоторный двухместный «Бекас».

Поднятие флага России над администрацией Артемовска попало на видео

Видео поднятия флагов России и ЧВК «Вагнер» над администрацией Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) в ночь со 2 на 3 апреля опубликовал военный корреспондент Александр Симонов в Telegram.

На кадрах, снятых при помощи камеры ночного видения, «вагнера» взбираются на здание и устанавливают два флага.

Ранее о поднятии российского знамени над администрацией города сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, на триколор нанесли надпись «[военному корреспонденту] Владлену Татарскому добрая память».

Подозреваемая в причастности к убийству Татарского заявила, что ее подставили

Подозреваемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова после задержания заявила, что «ее подставили» и «просто использовали».

Об этом со ссылкой на собственный источник заявил Telegram-канал Shot.

«Меня подставили! Меня просто использовали!» — цитирует девушку канал.

Стали известны подробности о параде Победы в Москве

Подробности о параде Победы, готовящемся в Москве, были опубликованы на официальном сайте Кремля.

Стало известно, что генеральная репетиция парада в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет в центре Москвы на Красной Площади 7 мая. Официальные мероприятия по традиции начнутся утром 9 мая.

Галустян рассказал о получении гражданства Армении

Российский комик Михаил Галустян получил гражданство Армении и решил купить жилье в стране. Об этом сообщает News. Am.

Как отмечает издание, об армянском паспорте Галустян рассказал во время презентации нового жилого комплекса в Ереване.

«Во-первых, раз уж так пошло, я вынужден сказать, как есть. Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении», — заявил комик.

В России вступил в силу ГОСТ для автомобильных алкозамков

В России начал действовать государственный стандарт для автомобильных алкозамков.

В документе прописаны технические требования к приборам, которые блокируют запуск двигателя машины, если в дыхании водителя обнаружатся пары алкоголя, превышающие максимально допустимые показатели. Установка алкозамка остается добровольной, но, если будет необходимо, ее можно сделать обязательной, используя уже имеющийся ГОСТ, пояснили в «Росстандарте».