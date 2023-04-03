В Польше раскрыли интересы Запада в поддержке Украины

Борьба с Россией волнует Запад сильнее вопроса существования Украины. Интересы западных стран в поддержке Киева раскрыл обозреватель польского издания Myśl Polska Антоний Конюшевский.
Автор материала считает, что будущее Украины не представляет никакого интереса для западных стран, бросивших все силы на борьбу с Россией.
«Вопрос существования Украины и его перспективы не имеют большого значения для Запада. Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения в этой борьбе», — высказался Конюшевский.
По мнению журналиста, холодная война между Россией и Западом слишком затянулась. Нынешнее противостояние, как отметил эксперт, стоит квалифицировать как окончательное столкновение Кремля с США и Европой.