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56 минут назад

В Польше раскрыли интересы Запада в поддержке Украины

Lenta.ru

Борьба с Россией волнует Запад сильнее вопроса существования Украины. Интересы западных стран в поддержке Киева раскрыл обозреватель польского издания Myśl Polska Антоний Конюшевский.

В Польше раскрыли интересы Запада в поддержке Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор материала считает, что будущее Украины не представляет никакого интереса для западных стран, бросивших все силы на борьбу с Россией.

«Вопрос существования Украины и его перспективы не имеют большого значения для Запада. Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения в этой борьбе», — высказался Конюшевский.

По мнению журналиста, холодная война между Россией и Западом слишком затянулась. Нынешнее противостояние, как отметил эксперт, стоит квалифицировать как окончательное столкновение Кремля с США и Европой.

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