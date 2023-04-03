Монахов заперли в стенах Киево-Печерской лавры

Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Об этом заявили в союзе православных журналистов.
«В 34 корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно», — говорится в сообщении союза.
На место происшествия выехала полиция, священникам помогли выбраться.
3 апреля инвентаризационная комиссия Министерства культуры Украины зашла на территорию Киево-Печерской лавры.