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1 час назад

Монахов заперли в стенах Киево-Печерской лавры

Газета.Ruиещё 9

Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом заявили в союзе православных журналистов.

«В 34 корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно», — говорится в сообщении союза.

На место происшествия выехала полиция, священникам помогли выбраться.

3 апреля инвентаризационная комиссия Министерства культуры Украины зашла на территорию Киево-Печерской лавры.

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