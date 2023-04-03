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1 час назад

Столтенберг: НАТО пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России

RT на русском

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России. Он также добавил, что НАТО не позволит себя запугать и продолжит поддерживать Украину.

Столтенберг: НАТО пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«НАТО сохраняет бдительность, мы внимательно следим за тем, что делает Россия, но до сих пор мы не наблюдали каких-либо изменений в позиционировании российского ядерного оружия, которое потребовало бы изменения нашего ядерного позиционирования», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО, который был подписан в 1997 году.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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