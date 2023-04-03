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39 минут назад

В США призвали воспринимать всерьез ядерные угрозы со стороны России

Lenta.ru

На Западе недооценивают российские угрозы о применении ядерного оружия. Эксперты в сфере ядерного вооружения считают, что неспособность отнестись к угрозе серьезно может подвергнуть риску весь мир. Об этом пишет Newsweek.

В США призвали воспринимать всерьез ядерные угрозы со стороны России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен пояснил, что в США общество перестало всерьез воспринимать такие предупреждения со стороны президента России Владимира Путина.

«Как только общественность привыкает к такой риторике, что Россия этого не сделает, тогда люди становятся смелее. Представьте, что будет, когда Путин вернется к обсуждению этого вопроса», — сказал эксперт.

Хотя вероятность применения ядерного оружия невелика, эксперты в США не готовы полностью исключить такую возможность, особенно по мере того, как будут развиваться события. Кристенсен добавил, что если бы Россия была каким-то образом вытеснена военным путем из Крыма, то он мог бы представить, что Путин прибегнет к ядерному оружию.

Бывший директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант в отставке Роберт Эшли считает, что постоянные предупреждения Россией о возможном применении оружия могут заставить США не обращать внимания на угрозу и значительно увеличить помощь Украине.

Однако старший директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Эрат отмечает, что «даже если угрозы Путина воспринимаются как пустые, они были эффективными», ведь некоторые страны, включая США, отклонили неоднократные запросы Украины о предоставлении вооружения из-за опасений эскалации ситуации.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Президент США Джо Байден выразил беспокойство из-за такого решения.

В мире,Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Пентагон,
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