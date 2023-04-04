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Французский политик заявил, что Япония больше не хочет следовать политике изоляции России

Бывший депутат Европарламента и лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Япония не желает следовать политике изоляции России. Об этом он написал в своем Twitter.

Французский политик рассказал о разрыве Японией отношений с США из-за России
© ТАСС

"Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России! Давайте и мы перестанем тупо следовать этому смертельному для нас плану", – написал он.

Ранее сообщалось, что Токио покупает российскую нефть выше предельных цен на закупку в 60 долларов за баррель, тем самым нарушая принцип потолка цен на данный ресурс. При этом, согласно источникам The Wall Street Journal, Япония получила такое исключение для собственных компаний благодаря Вашингтону. До этого стало известно, что Токио продолжит участие в энергетических проектах с Россией на Сахалине из-за их важности в обеспечении энергетической безопасности.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что Япония находится в тесном взаимодействии со странами G7 и мировым сообществом по вопросу обеспечения энергией.

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