Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в НАТО уже завтра

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в Североатлантический альянс уже завтра, 4 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее об этом уже сообщала норвежская газета Verdens Gang. По их информации, это произойдет во время встречи министров иностранных дел стран альянса. По этой причине в Брюсселе ускоренно готовят принятие республики в НАТО, дорабатываются последние необходимые детали.

Флаг Финляндии могут поднять перед штаб-квартирой Североатлантического альянса уже завтра в преддверии официальной церемонии.

Напомним, что ранее Турция ратифицировала заявку Финляндии на вступление в НАТО. Парламент страны одобрил соответствующий законопроект. Анкара стала последней страной альянса, который поддержала вступление Хельсинки в блок.