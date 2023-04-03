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24 минуты назад

Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в НАТО уже завтра

Никита Бородкин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в Североатлантический альянс уже завтра, 4 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в НАТО уже завтра
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее об этом уже сообщала норвежская газета Verdens Gang. По их информации, это произойдет во время встречи министров иностранных дел стран альянса. По этой причине в Брюсселе ускоренно готовят принятие республики в НАТО, дорабатываются последние необходимые детали.

Флаг Финляндии могут поднять перед штаб-квартирой Североатлантического альянса уже завтра в преддверии официальной церемонии.

Напомним, что ранее Турция ратифицировала заявку Финляндии на вступление в НАТО. Парламент страны одобрил соответствующий законопроект. Анкара стала последней страной альянса, который поддержала вступление Хельсинки в блок.

В свою очередь Столтенберг приветствовал такое решение турецких властей. Он также выразил надежду, что ратификация заявки Швеции также будет достигнута как можно скорее.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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