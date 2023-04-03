Глава МИД Турции озвучил основные темы встречи с Лавровым

В ходе предстоящего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе и реализацию зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.

«У нас широкий спектр проблем, которые планируется обсудить. Наряду с двусторонними отношениями будет рассмотрен вопрос продления зерновой сделки. По этому вопросу у нас 30 марта были переговоры с генсеком ООН [Антониу Гутерришем]», — пояснил дипломат.

Чавушоглу напомнил, что Россия согласилась на продление зерновой сделки на 60 дней и Турция работает над тем, чтобы вывоз зерна был продолжен и по истечении этого срока.

«В вопросе ее продления на 120 дней пока ясности нет, будем говорить и на эту тему», — заметил министр.

С июля 2022 года действует зерновая сделка России и Украины, в рамках которой возобновился экспорт украинского зерна через черноморские порты. Также украинское зерно доставляют по земле в соседние страны. В марте 2023-го президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что 45% вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку — лишь три процента. При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил ограничить поставки украинского зерна, «дестабилизирующие местный рынок».