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1 час назад

Глава МИД Турции озвучил основные темы встречи с Лавровым

Алиса Селезнёва

В ходе предстоящего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе и реализацию зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.

Глава МИД Турции озвучил основные темы встречи с Лавровым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас широкий спектр проблем, которые планируется обсудить. Наряду с двусторонними отношениями будет рассмотрен вопрос продления зерновой сделки. По этому вопросу у нас 30 марта были переговоры с генсеком ООН [Антониу Гутерришем]», — пояснил дипломат.

Чавушоглу напомнил, что Россия согласилась на продление зерновой сделки на 60 дней и Турция работает над тем, чтобы вывоз зерна был продолжен и по истечении этого срока.

«В вопросе ее продления на 120 дней пока ясности нет, будем говорить и на эту тему», — заметил министр.

С июля 2022 года действует зерновая сделка России и Украины, в рамках которой возобновился экспорт украинского зерна через черноморские порты. Также украинское зерно доставляют по земле в соседние страны. В марте 2023-го президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что 45% вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку — лишь три процента. При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил ограничить поставки украинского зерна, «дестабилизирующие местный рынок».

20 марта пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что Москва приняла решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней. При этом на решение о продлении сделки будет влиять прогресс в реализации ряда условий. Речь идет о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмене ограничений на страхование и перестрахование, а также снятии запрета на доступ в порты.

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