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29 минут назад

Китайский шар успел собрать разведданные с военных объектов США

Lenta.ruиещё 3

Китайский воздушный шар, пролетавший над США в начале февраля этого года, успел собрать разведданные с нескольких американских военных объектов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Это произошло, несмотря на попытки администрации президента США Джо Байдена помешать шару собрать данные. По словам трех собеседников издания, Пекин мог бы собрать гораздо больше разведданных, если бы не усилия администрации. Она блокировала вещание объектов, чтобы аэростату было труднее собрать с них информацию.

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5 февраля, после нескольких дней наблюдения за летающим объектом в небе над США, военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В Китае заверили, что аэростат был гражданским и отклонился от курса из-за ветра, но власти США утверждают, что он был шпионским.

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