Обзор иноСМИ: Киев без асов для F-16 и нефтяной удар по США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«США проигрывают Китаю из-за Украины»

Видео дня

Лидеры обеих американских партий согласны с тем, что страна вовлечена в стратегическое соперничество с Китаем, пишет Foreign Affairs. В Стратегии национальной обороны администрации Байдена, обнародованной в 2022 году, прямо говорится, что Китай представляет собой «наиболее всеобъемлющую и серьезную угрозу национальной безопасности США».

Председатель специального комитета Палаты представителей США по Китаю Майк Галлахер охарактеризовал американо-китайское соперничество как «экзистенциальную борьбу за то, как будет выглядеть жизнь в двадцать первом веке». При этом США поставляют Украине огромные объемы вооружений, из-за чего сталкиваются с нехваткой оружия для собственных нужд - если бы конфликт с Китаем начался сейчас, американцы оказались бы не готовы к нему, подчеркивает Foreign Affairs. США поставили Украине более 8500 Javelin, 1600 Stinger и около 40 HIMARS. При этом Киев расходует за неделю столько боеприпасов, сколько американская армия тратит за месяц.

У Киева не нашлось асов для F-16

Украинские пилоты заявили The Telegraph, что им нужны западные самолеты на смену советским МиГ-29 для борьбы с гораздо более совершенными Су-35 и Су-34. В то же время собеседники газеты пожаловались, что Украина теряет опытных пилотов, которые могли бы летать на F-16.

Майор ВСУ Вадим Ворошилов заявил, что сдерживать россиян с помощью устаревших советских самолетов становится все труднее: «Русские все время меняют тактику. Они устраивают ловушки. Они отправляют один самолет, вводя в заблуждение украинских пилотов. А потом появляются еще два или три, эффективно окружая украинские самолеты». В феврале в правительстве Великобритании заявили, что обучение украинских пилотов работе с F-16 может занять три года. В Киеве с этим не соглашаются, украинские военные предупреждают, что чем дольше ВСУ будут ждать поставок, тем больше пилотов они потеряют. У ВСУ был список асов, которые могли бы быстро освоить F-16, но некоторые из них уже погибли в боях.

Удар ОПЕК+ по США

Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти (страны ОПЕК+) 2 апреля неожиданно объявили о сокращении нефтедобычи на 1,15 миллиона баррелей в день с мая и до конца года, что может привести к росту цен по всему миру. Как отмечает Associated Press, дорогая нефть «поможет наполнить казну президента России Владимира Путина» и создаст дополнительные проблемы для США.

Само по себе сокращение нефтедобычи может привести к росту цен на бензин в США примерно на 26 центов за галлон (около 3,7 литра), в дополнение к традиционному летнему подорожанию бензина на 32 цента, предупредил Кевин Бук, управляющий директор Clearview Energy Partners LLC. В итоге летом бензин в США будет дороже четырех долларов (примерно 311 рублей) за галлон.Украину предупредили о потенциале России

Украину предупредили о потенциале России

Пока на улицах Артемовска продолжаются ожесточенные бои, Москва и Киев активизируют психологические и политические игры, стремясь отвлечь и деморализовать друг друга, пишет британский политолог Марк Галеотти в своей статье для The Times.

«Наиболее очевидным гамбитом» он назвал заявление президента РФ Владимира Путина о планах построить хранилище тактического ядерного оружия России в Белоруссии.

Автор статьи отметил, что у России более значимый скрытый потенциал, который страна может использовать против Киева. По словам Галеотти, Украине следует опасаться превращения конфликта в изматывающую битву на истощение, а планы весеннего наступления могут провалиться.

«Конец господства ВМС США»

Россия может объявить значительную часть Северного Ледовитого океана своими территориальными водами, разрешив своим союзникам доступ к этому маршруту и отказав в нем противникам, пишет The Atlantic. Ни ВМС США, которые не строили кораблей арктического класса с 1950-х годов, ни какая-либо другая страна НАТО сейчас не способны противостоять такому гамбиту, подчеркивает издание.