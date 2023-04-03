Обзор иноСМИ: Киев без асов для F-16 и нефтяной удар по США

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Лидеры обеих американских партий согласны с тем, что страна вовлечена в стратегическое соперничество с Китаем, пишет Foreign Affairs. В Стратегии национальной обороны администрации Байдена, обнародованной в 2022 году, прямо говорится, что Китай представляет собой «наиболее всеобъемлющую и серьезную угрозу национальной безопасности США».
Председатель специального комитета Палаты представителей США по Китаю Майк Галлахер охарактеризовал американо-китайское соперничество как «экзистенциальную борьбу за то, как будет выглядеть жизнь в двадцать первом веке». При этом США поставляют Украине огромные объемы вооружений, из-за чего сталкиваются с нехваткой оружия для собственных нужд - если бы конфликт с Китаем начался сейчас, американцы оказались бы не готовы к нему, подчеркивает Foreign Affairs. США поставили Украине более 8500 Javelin, 1600 Stinger и около 40 HIMARS. При этом Киев расходует за неделю столько боеприпасов, сколько американская армия тратит за месяц.
Украинские пилоты заявили The Telegraph, что им нужны западные самолеты на смену советским МиГ-29 для борьбы с гораздо более совершенными Су-35 и Су-34. В то же время собеседники газеты пожаловались, что Украина теряет опытных пилотов, которые могли бы летать на F-16.
Майор ВСУ Вадим Ворошилов заявил, что сдерживать россиян с помощью устаревших советских самолетов становится все труднее: «Русские все время меняют тактику. Они устраивают ловушки. Они отправляют один самолет, вводя в заблуждение украинских пилотов. А потом появляются еще два или три, эффективно окружая украинские самолеты». В феврале в правительстве Великобритании заявили, что обучение украинских пилотов работе с F-16 может занять три года. В Киеве с этим не соглашаются, украинские военные предупреждают, что чем дольше ВСУ будут ждать поставок, тем больше пилотов они потеряют. У ВСУ был список асов, которые могли бы быстро освоить F-16, но некоторые из них уже погибли в боях.
Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти (страны ОПЕК+) 2 апреля неожиданно объявили о сокращении нефтедобычи на 1,15 миллиона баррелей в день с мая и до конца года, что может привести к росту цен по всему миру. Как отмечает Associated Press, дорогая нефть «поможет наполнить казну президента России Владимира Путина» и создаст дополнительные проблемы для США.
Само по себе сокращение нефтедобычи может привести к росту цен на бензин в США примерно на 26 центов за галлон (около 3,7 литра), в дополнение к традиционному летнему подорожанию бензина на 32 цента, предупредил Кевин Бук, управляющий директор Clearview Energy Partners LLC. В итоге летом бензин в США будет дороже четырех долларов (примерно 311 рублей) за галлон.Украину предупредили о потенциале России
Пока на улицах Артемовска продолжаются ожесточенные бои, Москва и Киев активизируют психологические и политические игры, стремясь отвлечь и деморализовать друг друга, пишет британский политолог Марк Галеотти в своей статье для The Times.
«Наиболее очевидным гамбитом» он назвал заявление президента РФ Владимира Путина о планах построить хранилище тактического ядерного оружия России в Белоруссии.
Автор статьи отметил, что у России более значимый скрытый потенциал, который страна может использовать против Киева. По словам Галеотти, Украине следует опасаться превращения конфликта в изматывающую битву на истощение, а планы весеннего наступления могут провалиться.
Россия может объявить значительную часть Северного Ледовитого океана своими территориальными водами, разрешив своим союзникам доступ к этому маршруту и отказав в нем противникам, пишет The Atlantic. Ни ВМС США, которые не строили кораблей арктического класса с 1950-х годов, ни какая-либо другая страна НАТО сейчас не способны противостоять такому гамбиту, подчеркивает издание.
Возможно, конец военно-морского господства США начнется еще раньше - если Китай придет на Тайвань с противокорабельными баллистическими ракетами и другим оружием. В случай успеха набравшийся смелости Китай может попытаться закрепить свои претензии на большие участки Восточно-Китайского моря и все Южно-Китайское море в качестве территориальных вод. Он может ввести высокие тарифы и сборы за перевалку для сухогрузов, следующих транзитом через регион. Автор The Atlantic подчеркивает, что США понадобится тяжелая промышленность, чтобы победить в битве за моря. Штаты не могут просто полагаться на производственную базу других стран, даже дружественных, для обеспечения своей национальной безопасности, отметил он.