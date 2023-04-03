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59 минут назад

В Малайзии разрешили заменять смертную казнь на удары палкой

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Парламент Малайзии принял закон, направленный на отмену обязательной смертной казни в стране по ряду преступлений и отмену пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает Reuters.

В Малайзии разрешили заменять смертную казнь на удары палкой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно закону, смертную казнь предлагают заменить на тюремное заключение сроком от 30 до 40 лет. Также лишение жизни разрешат заменять на удары палкой от 6 до 12 раз в зависимости от тяжести совершенного правонарушения. Ранее его можно было заменить только на пожизненное лишение свободы.

Закон предполагает отмену смертной казни за ряд преступлений, не влекущих за собой смерть, таких как производство и торговля огнестрельным оружием и похищение людей.

С 2018 года в Малайзии действует мораторий на смертную казнь. До этого в стране применялась высшая мера наказания за такие преступления, как убийство и наркоторговля. Силы оппозиции, победившие на выборах в мае 2018 года, обещали пересмотреть «неподходящие» законы.

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