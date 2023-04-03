Как Россия и Белоруссия помогают друг другу

Россия и Белоруссия активно развивают сотрудничество. Таким образом, эти страны помогают друг другу преодолевать экономические сложности, которые встают на пути двух государств. Издание «Комсомольская правда» разбиралось, в чем заключается поддержка сторон.

Нефть

Видео дня

Белоруссия наращивает импорт нефти из России. Несмотря на то, что это страна в 2022 году сократила объем поставок, она все равно остается надежным партнером в данном вопросе. В 2021 году страной было импортировано свыше 15 млн тонн нефти, в 2022 году - около 10 млн тонн. Ситуация вызвана санкциями Запада, говорится в заметке. В Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса прогнозируют рост импорта топлива в 2023 году.

Газ

Издание напоминает о подписании в текущем году соглашения между государствами о стоимости газа до 2025 года включительно. Он будет стоить $128,52 за тысячу кубометров, как и в 2022 году. В настоящее время сторонами прорабатывается вопрос создания общего рынка газа.

Энергетика

Собеседники издания напоминают о том, что знаковым проектом в части электроэнергетики является строительство «Росатомом» Белорусской АЭС в Гродненской области.

Пищевая продукция

В России насчитывается большое число магазинов под вывеской «Белорусские продукты».

«Белорусская еда — это уже своеобразный знак качества. Различные виды молочки, овощи, мясо и многое другое идут нескончаемым потоком в Россию, где их можно найти в каждом магазине», — говорится в заметке.

Эксперты оцениваются заработки Белоруссии на таких поставках России в $6-7 млрд в год.

Техника

В Россию из Белоруссии поступает не только продовольствие, но и техника, а также товары различного назначения. Речь идет о самосвалах, сельхозтехнике, автобусах, электробусах, троллейбусах и прочей продукции тяжелого машиностроения. Они занимает большую долю экспорта из республики в нашу страну.

Туризм