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1 час назад

Как Россия и Белоруссия помогают друг другу

Лера Букина

Россия и Белоруссия активно развивают сотрудничество. Таким образом, эти страны помогают друг другу преодолевать экономические сложности, которые встают на пути двух государств. Издание «Комсомольская правда» разбиралось, в чем заключается поддержка сторон.

Как Россия и Белоруссия помогают друг другу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нефть

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Белоруссия наращивает импорт нефти из России. Несмотря на то, что это страна в 2022 году сократила объем поставок, она все равно остается надежным партнером в данном вопросе. В 2021 году страной было импортировано свыше 15 млн тонн нефти, в 2022 году - около 10 млн тонн. Ситуация вызвана санкциями Запада, говорится в заметке. В Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса прогнозируют рост импорта топлива в 2023 году.

Газ

Издание напоминает о подписании в текущем году соглашения между государствами о стоимости газа до 2025 года включительно. Он будет стоить $128,52 за тысячу кубометров, как и в 2022 году. В настоящее время сторонами прорабатывается вопрос создания общего рынка газа.

Энергетика

Собеседники издания напоминают о том, что знаковым проектом в части электроэнергетики является строительство «Росатомом» Белорусской АЭС в Гродненской области.

Пищевая продукция

В России насчитывается большое число магазинов под вывеской «Белорусские продукты».

«Белорусская еда — это уже своеобразный знак качества. Различные виды молочки, овощи, мясо и многое другое идут нескончаемым потоком в Россию, где их можно найти в каждом магазине», — говорится в заметке.

Эксперты оцениваются заработки Белоруссии на таких поставках России в $6-7 млрд в год.

Техника

В Россию из Белоруссии поступает не только продовольствие, но и техника, а также товары различного назначения. Речь идет о самосвалах, сельхозтехнике, автобусах, электробусах, троллейбусах и прочей продукции тяжелого машиностроения. Они занимает большую долю экспорта из республики в нашу страну.

Туризм

В 2022 году число туристов в Белоруссии из России существенно возросло. Согласно информации Ассоциации туристов России, в летний период увеличение оценивалось в 10-15%. В заметке говорится, что россияне поехали не только для знакомства с достопримечательностями республики и лечения. Как отмечается, они решили, что Белоруссия — удобный вариант для шопинга и оформления карт платежных систем Visa и Mastercard, которые покинули РФ.

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