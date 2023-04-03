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20 минут назад

Украину посетила гендиректор ЮНЕСКО

Елена Прошина

Глава ЮНЕСКО Одри Азуле прибыла на Украину, заявил заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова. Об этом пишет «Российская газета».

Украину посетила гендиректор ЮНЕСКО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джапарова приветствовала визит Азуле. По ее словам, целью приезда стала поддержка усилий страны в защите и восстановлении культурных, образовательных, научных, спортивных и медийных сфер. Она отметила, что именно эти вопросы будут обсуждаться.

Напомним, в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО недавно был добавлен исторический центр Одессы. Однако в МИД РФ заявили, что это произошло по геополитическим интересам и с нарушением правил.

Ранее Киев посетили главы МИД Литвы и Эстонии Габриэлюс Ландсбергис и Урмас Рейнсалу, а также президент Молдавии Майя Санду.

В мире,Майя Санду,Габриэлюс Ландсбергис,МИД России,ЮНЕСКО,
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