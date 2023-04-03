СМИ: кризис в Британии повлек за собой массовое закрытие пабов

В Великобритании более тысячи пабов были вынуждены закрыться. Это произошло в связи с кризисом, который возник в сфере энергетики, пишет газета Daily Mail.

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Данный показатель в два раза превышает значение 2021 года. Причем, как отмечается, тогда закрытие происходило на фоне пандемии коронавируса.

Ситуация усугубилась после начала конфликта на Украине, говорится в публикации. Речь идет, в частности, о росте счетов за электроэнергию. Некоторые пабы столкнулись с трехкратным увеличением расходов на электричество, указал автор статьи. Отмечается, что счет одного из заведений за десять дней составил более 2 тысячи фунтов стерлингов (2,5 тысячи долларов США).

В первой половине 2022 года в стране закрыли 485 пабов, во второй — 554, следует из данных CAMRA. В этот список вошел бар известного британского шеф-повара Джейми Оливера Cock в графстве Эссекс.

В Британской ассоциации пива и баров указывают на риск закрытия и других заведений на фоне увеличения счетов. Там не исключают того, что они возрастут за год до 18,4 тысячи фунтов стерлингов (22,7 тысячи долларов США).

В CAMRA опасаются того, что индустрии осталось всего несколько месяцев до «абсолютной кровавой бойни».