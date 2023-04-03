Антироссийские санкции создали риски для экологии

Санкции против России несут риски для экологии. Как сообщает Financial Times, ограничения по экспорту энергоресурсов могут вызвать «катастрофические разливы нефти».

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Причиной возникновения опасности стал запрет на оказание услуг компаниям, которые возят российскую нефть по ценам выше установленного странами Запада лимита. Он оставил тысячи судов без договоров с проверенными страховщиками. В результате они обращаются за страховкой к организациям, которые не относятся к Международной группе (IGP&I), — они не смогут надежно и качество ликвидировать последствия разливов нефти.

«Речь идет о социальной и экологической катастрофе, которая пока ожидает своего часа. Это серьезно всех нас беспокоит», — подчеркнул исполнительный директор норвежского страховщика Gard Рольф Тор Роппестад.

Он также отметил, что вероятность таких происшествия растет из-за повышения на фоне санкций среднего возраста судов, которые используют для перевозки российской нефти.