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38 минут назад

Антироссийские санкции создали риски для экологии

Никита Бородкин

Санкции против России несут риски для экологии. Как сообщает Financial Times, ограничения по экспорту энергоресурсов могут вызвать «катастрофические разливы нефти».

Антироссийские санкции создали риски для экологии
Фото: UnsplashUnsplash

Причиной возникновения опасности стал запрет на оказание услуг компаниям, которые возят российскую нефть по ценам выше установленного странами Запада лимита. Он оставил тысячи судов без договоров с проверенными страховщиками. В результате они обращаются за страховкой к организациям, которые не относятся к Международной группе (IGP&I), — они не смогут надежно и качество ликвидировать последствия разливов нефти.

«Речь идет о социальной и экологической катастрофе, которая пока ожидает своего часа. Это серьезно всех нас беспокоит», — подчеркнул исполнительный директор норвежского страховщика Gard Рольф Тор Роппестад.

Он также отметил, что вероятность таких происшествия растет из-за повышения на фоне санкций среднего возраста судов, которые используют для перевозки российской нефти.

Напомним, что ранее Bloomberg сообщало о буме строительства нефтяных танкеров после ввода Западом антироссийских санкций. Причиной стала тенденция к смещению активности нефтяных рынков с Запада на Восток.

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