СМИ: в Японии разработали систему военной поддержки развивающихся стран

Правительство Японии приняло решение создать новую систему OSA для военной поддержки развивающихся стран-партнеров. Об этом со ссылкой на источники в правительстве и в правящей партии пишет газета Yomiuri.

Система OSA (Official Security Assistance, Официальная помощь в целях безопасности) охватит четыре страны-партнера, в том числе и Филиппины. Одна должна способствовать реализации Военной стратегии Японии и организации «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», страны которого «разделяют такие ценности, как верховенство закона».

На первом этапе рассматривается возможность отправить системы, оснащенные радарами предупреждения и наблюдения, вооруженных сил Филиппин. Также помощь будет оказана Малайзии, Бангладеш и Фиджи.

«Цель состоит в том, чтобы противостоять Китаю и России», — отмечает издание.

На OSA в бюджете на 2023 финансовый год выделено 2 миллиарда йен (около $15 млн).

Ранее Япония поддержала антироссийские санкции, введенные западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. В японские санкционные списки попали и физические лица, и российские компании. А к экспорту в Россию были запрещены полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, средства связи, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовики, строительная техника и даже игрушки.