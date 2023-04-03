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32 минуты назад

Спикер НС Армении Симонян: неизвестные напали на сына премьера Пашиняна

Газета.Ru

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что неизвестные напали на сына армянского премьер-министра Ашота Пашиняна. Об этом сообщает Sputnik Армения.

В Армении сообщили о нападении на сына премьера Пашиняна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробности инцидента чиновник не сообщил, однако заявил, что он является очередной в серии провокаций, совершаемых против представителей власти и их родственников. Симонян также упомянул о случае в парламенте, когда депутат от блока «Айастан», член партии «Дашнакцутюн» Мгер Саакян ударил главу комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна, а затем в центре Еревана еще один представитель «Дашнакцутюн» оскорбил самого спикера.

«Это серия организованных провокаций, следы которой, уверен, находятся также за пределами страны», — написал спикер Национального собрания Армении в соцсетях.

31 марта сообщалось, что в парламенте Армении произошла драка между представителем оппозиции и правящей партии. Как рассказал глава правящей фракции Айк Конджорян, потасовка произошла между депутатом от фракции «Армения» Мгером Саакяном и председателем комиссии по государственно-правовым вопросам от фракции «Гражданский договор» Владимиром Варданяном. По его словам, во время закрытого заседания парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Саакян набросился Варданяна и нанес ему телесные повреждения.

В мире,Мгер Саакян,
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