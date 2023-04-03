Евродепутат Уоллес обвинил Запад в отсутствии свободы слова

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил об отсутствии свободы слова в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в своем посте в соцсетях осудил задержание в России журналиста Эвана Гершковича. Он отметил, что представители прессы должны свободно осуществлять свою деятельность, а также они имеют право на защиту. По мнению Уоллеса, теперь он должен выступить за освобождение Джулиана Ассанжа.

«Значит, Боррель собирается призвать к освобождению журналиста Джулиана Ассанжа, который сидит в британской тюрьме за разоблачение военных преступлений США и НАТО...?» — написал евродепутат.