Евродепутат Уоллес обвинил Запад в отсутствии свободы слова

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил об отсутствии свободы слова в Европе. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в своем посте в соцсетях осудил задержание в России журналиста Эвана Гершковича. Он отметил, что представители прессы должны свободно осуществлять свою деятельность, а также они имеют право на защиту. По мнению Уоллеса, теперь он должен выступить за освобождение Джулиана Ассанжа.
«Значит, Боррель собирается призвать к освобождению журналиста Джулиана Ассанжа, который сидит в британской тюрьме за разоблачение военных преступлений США и НАТО...?» — написал евродепутат.
Ранее по поводу задержания Гершковича с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым пообщался госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава МИД уведомил его, что Гершкович был пойман на месте преступления, когда пытался получить секретные данные, собирая национальные секреты под видом своей работы репортера.