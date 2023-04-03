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4 минуты назад

Politico: Запад не верит в прорыв по Украине в ходе визита Макрона в Китай

Газета.Ru

На Западе не ждут серьезных результатов от визита президента Франции Эммануэля Макрона в КНР. Как пишет издание Politico, в Вашингтоне и в Европе не уверены, что поездка Макрона сможет помочь урегулировать конфликт на Украине.

Politico: Запад не верит в прорыв по Украине в ходе визита Макрона в Китай
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Франция надеется отговорить лидера Китая Си Цзиньпина от сближения с президентом России Владимиром Путиным и хочет, чтобы вместо этого китайцы играли посредническую роль в конфликте на Украине», — говорится в статье.

При этом газета подчеркивает, что, «в США и других странах есть сомнения в том, что эта поездка принесет серьезные результаты». Издание напоминает, что президент Франции уже испытал неудачу в попытках играть центральную роль в урегулировании конфликтов на Украине или в спасении ядерной сделки с Ираном.

«В то время как во Франции ожидания прорыва умеренны, мнение других западных официальных лиц еще более мрачное», — отмечается в статье.

По мнению источников издания, Си Цзиньпин «вряд ли выполнит просьбу Макрона или свернет какие-либо напористые действия Китая в Тихом океане». В администрации Байдена также есть некоторая обеспокоенность по поводу успеха Франции в отношениях с Китаем, отмечают авторы статьи.

Politico подчеркивает, что осложнить визит Макрона может и присутствие главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в своей речи об отношениях между ЕС и Китаем ранее призвала страны ЕС «избавиться от чрезмерной зависимости от Китая». Она также намекнула, что ЕС может прекратить реализацию исторической торговой сделки с Китаем, которая была заключена в 2020 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвалас рабочим визитом Китай 5-7 апреля. Французский лидер прибудет в КНР по приглашению ее председателя Си Цзиньпиня. Макрон заявлял, что планирует посетить Китай совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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