Пока вы спали: подробности о статуэтке для Татарского и отказ Литвы на транзит фур из РФ

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Геофизик объяснил, почему жители Камчатки почувствовали землетрясение

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Землетрясение достаточно умеренной магнитуды 5,7 жители Камчатки хорошо ощутили на себе, так как оно было поверхностным, пояснил в Telegram-канале директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.

«Просто нам повезло или не повезло - оно произошло очень близко и ко всему прочему оказалось поверхностным. Поэтому мы его так хорошо почувствовали», - отметил Чебров.

Нефть поднялась в цене после решения стран ОПЕК+ уменьшить добычу

Цены на нефть отреагировали резким скачком на решение ряда стран ОПЕК+ сократить добычу. В частности, на 8% поднялась в цене нефть West Texas Intermediate, что стало самым большим повышением за год, пишет Bloomberg.

Эксперты отметили, что рост цен на нефть может подстегнуть инфляцию в США и решение стран ОПЕК+ уже вызвало недовольство в Белом доме. В Вашингтоне заявили, что такое «решение было опрометчивым», и они намерены работать с производителями и потребителями, уделяя особое внимание ценам на бензин.

Очевидец взрыва в кафе Санкт-Петербурга рассказала о статуэтке

Участница творческой встречи с Владленом Татарским в кафе Санкт-Петербурга рассказала, что девушка передала военкору статуэтку прямо перед тем, как произошел взрыв. Ее слова приводит «Российская газета».

Посетительница творческого вечера блогера Алиса Смотрова отметила, что изначально статуэтку не дали пронести в зал, но девушка убедила военкора, что очень хочет сделать ему подарок. «Такая голова в каске золотая, все посмотрели, что похож», - рассказала свидетельница случившегося, отметив, что через минуту после передачи подарка произошел взрыв.

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области

Литва прекратила пропускать фуры из Калининградской области из-за сбоя в работе таможенных информационных систем. Об этом сообщила в своем в Telegram-канале Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Транзит был остановлен с 2:00 2 апреля.

«Прием и оформление автотранспорта не проводится. Очередь на выезд из РФ в Литву - 80 большегрузов», - говорится в сообщении ведомства.

Вильфанд предупредил о морозах в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что весна придет с опозданием в Сибирский и Северо-Западный федеральные округа, а также в Якутию. Там температура воздуха ожидается ниже климатической нормы, пишет ТАСС.

По его словам, в ближайшие дни в этих регионах будет морозно.