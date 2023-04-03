Польские власти передали Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом сообщил в понедельник представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF.

"Насколько я знаю, несколько МИГ-29 уже отправлены", - сказал он.

"По моей информации, этот процесс уже закончился, если говорить о передаче первой части", - добавил Пшидач.

По его словам, Польша в ближайшие несколько лет планировала заменить эту технику более современными машинами.

Польша располагает 28 истребителями МиГ-29. Они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборк.