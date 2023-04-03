В Одессе таксист выгнал пассажирку за требование говорить на украинском языке

В Одессе разгорелся очередной скандал из-за украинского языка - таксист выгнал из машины пассажирку, требовавшую говорить с ней на украинском языке. Видео инцидента публикуют Telegram-каналы.

Во время конфликта таксист назвал грубившую ему женщину "быдлотой".

"Потому что вы разделяете русский язык и украинскую мову", - заявил мужчина.

После препирательств мужчина выбросил из автомобиля вещи пассажирки и отказался ее везти.

Когда именно произошел инцидент, не сообщается.