В Одессе таксист выгнал пассажирку за требование говорить на украинском языке

В Одессе разгорелся очередной скандал из-за украинского языка - таксист выгнал из машины пассажирку, требовавшую говорить с ней на украинском языке. Видео инцидента публикуют Telegram-каналы.
Во время конфликта таксист назвал грубившую ему женщину "быдлотой".
"Потому что вы разделяете русский язык и украинскую мову", - заявил мужчина.
После препирательств мужчина выбросил из автомобиля вещи пассажирки и отказался ее везти.
Когда именно произошел инцидент, не сообщается.
Ранее СМИ сообщили, что владелец кафе в Одессе отказался предоставить клиентке меню на украинском языке, а также отказались обслуживать женщину "на украинском". Сотрудники объяснили свой отказ тем, что плохо владеют языком.