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47 минут назад

В Одессе таксист выгнал пассажирку, требовавшую говорить с ней на украинском языке

Российская Газета

В Одессе разгорелся очередной скандал из-за украинского языка - таксист выгнал из машины пассажирку, требовавшую говорить с ней на украинском языке. Видео инцидента публикуют Telegram-каналы.

В Одессе таксист выгнал пассажирку за требование говорить на украинском языке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время конфликта таксист назвал грубившую ему женщину "быдлотой".

"Потому что вы разделяете русский язык и украинскую мову", - заявил мужчина.

После препирательств мужчина выбросил из автомобиля вещи пассажирки и отказался ее везти.

Когда именно произошел инцидент, не сообщается.

Ранее СМИ сообщили, что владелец кафе в Одессе отказался предоставить клиентке меню на украинском языке, а также отказались обслуживать женщину "на украинском". Сотрудники объяснили свой отказ тем, что плохо владеют языком.

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