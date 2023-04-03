The National Interest: мир столкнется с войной за ценности

Бывший статс-секретарь МИД Дании Йорген Орстрем Меллер заявил в своей статье для The National Interest, что миру грозит новая глобальная война — за ценности, «которая будет бескомпромиссной, поскольку ценности безраздельны». По мнению Меллера, конфликтом за ценности отчасти является и украинский кризис.
Конфликты, лежащие в основе украинского кризиса, не прекратятся, считает Меллер. Первый из них — это «решимость Запада защищать свое господство в мире (в экономическом, военном и культурном отношении)». Второй конфликт Меллер назвал более сложным для определения — это столкновение двух противоположных систем ценностей.
«Иногда в народе это изображают как «демократию против автократии», но такая точка зрения неточна и поверхностна. Это, скорее, об отказе от семейных ценностей или сохранении их. <…> Возможно, было бы правильнее сказать, что второй конфликт связан с тем, принимает ли человек или отвергает агрессивную ветвь либерализма», — заявил автор.
Меллер отметил, что в последние десятилетия Запад продвинулся в сторону фундаментального изменения своей системы ценностей, основанной на христианстве. Об этом, по его мнению, свидетельствует «постоянная пропаганда проблемы ЛГБТ, а также создание неслыханных семейных структур, которые были бы незаконными сто или даже пятьдесят лет назад».
«Остальной мир не следует их [США] примеру. Большинство стран вне западной сферы придерживаются «старых» ценностей. Это, однако, все чаще приводит к раздору между Западом и другими. Проблема не в том, что у нас две системы ценностей, а в том, что Запад считает, что эту «новую» систему ценностей должен принять и весь остальной мир», — подчеркнул дипломат.
Противники США называют такую позицию «культурным империализмом».
Меллер добавил, что в России РПЦ решительно отвергает западные ценности, «проповедуя добродетель русского призвания и русской культуры».
«Русский народ считает себя особенным, не единомышленником Европы. Россия и русские, хотя и были важными действующими лицами в европейской истории, не играли значительной роли в формировании ее системы ценностей. Ренессанс, Просвещение и индустриализация в том виде, в каком их переживал Запад, в Россию так и не пришли», — отметил автор.
Он добавил, что большинство украинцев придерживаются западных ценностей, так как страна была тесно связана с европейскими странами и империями, такими как Речь Посполитая.
«Этот конфликт, основанный на ценностях, будет с нами очень долго. Со временем он может разрушить национальные государства и породить некий глобальный конфликт между народами. <…> Конфликт на основе ценностей имеет тенденцию быть бескомпромиссным, поскольку ценности безраздельны. Фанатизм берет верх. «Мы» правы, а «они» не правы», — заключил Меллер.
Опрошенные китайской газетой Global Times эксперты ранее рассказали, что Украина пытается спровоцировать прямой конфликт России и западного мира. Военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что для Киева это, «вероятно, единственный способ выйти из сложившейся ситуации».
Однако «Вашингтон не глуп, поэтому он будет продолжать использовать Киев для подрыва Москвы» без прямого военного вмешательства, уверен эксперт. При этом в долгосрочной перспективе поставки Украине все более серьезных вооружений могут перерасти в конфронтацию НАТО и России и спровоцировать Третью мировую войну, считает Сун.