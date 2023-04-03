The National Interest: мир столкнется с войной за ценности

Бывший статс-секретарь МИД Дании Йорген Орстрем Меллер заявил в своей статье для The National Interest, что миру грозит новая глобальная война — за ценности, «которая будет бескомпромиссной, поскольку ценности безраздельны». По мнению Меллера, конфликтом за ценности отчасти является и украинский кризис.

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Конфликты, лежащие в основе украинского кризиса, не прекратятся, считает Меллер. Первый из них — это «решимость Запада защищать свое господство в мире (в экономическом, военном и культурном отношении)». Второй конфликт Меллер назвал более сложным для определения — это столкновение двух противоположных систем ценностей.

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«Иногда в народе это изображают как «демократию против автократии», но такая точка зрения неточна и поверхностна. Это, скорее, об отказе от семейных ценностей или сохранении их. <…> Возможно, было бы правильнее сказать, что второй конфликт связан с тем, принимает ли человек или отвергает агрессивную ветвь либерализма», — заявил автор.

Меллер отметил, что в последние десятилетия Запад продвинулся в сторону фундаментального изменения своей системы ценностей, основанной на христианстве. Об этом, по его мнению, свидетельствует «постоянная пропаганда проблемы ЛГБТ, а также создание неслыханных семейных структур, которые были бы незаконными сто или даже пятьдесят лет назад».

«Остальной мир не следует их [США] примеру. Большинство стран вне западной сферы придерживаются «старых» ценностей. Это, однако, все чаще приводит к раздору между Западом и другими. Проблема не в том, что у нас две системы ценностей, а в том, что Запад считает, что эту «новую» систему ценностей должен принять и весь остальной мир», — подчеркнул дипломат.

Противники США называют такую позицию «культурным империализмом».

Меллер добавил, что в России РПЦ решительно отвергает западные ценности, «проповедуя добродетель русского призвания и русской культуры».

«Русский народ считает себя особенным, не единомышленником Европы. Россия и русские, хотя и были важными действующими лицами в европейской истории, не играли значительной роли в формировании ее системы ценностей. Ренессанс, Просвещение и индустриализация в том виде, в каком их переживал Запад, в Россию так и не пришли», — отметил автор.

Он добавил, что большинство украинцев придерживаются западных ценностей, так как страна была тесно связана с европейскими странами и империями, такими как Речь Посполитая.

«Этот конфликт, основанный на ценностях, будет с нами очень долго. Со временем он может разрушить национальные государства и породить некий глобальный конфликт между народами. <…> Конфликт на основе ценностей имеет тенденцию быть бескомпромиссным, поскольку ценности безраздельны. Фанатизм берет верх. «Мы» правы, а «они» не правы», — заключил Меллер.

Опрошенные китайской газетой Global Times эксперты ранее рассказали, что Украина пытается спровоцировать прямой конфликт России и западного мира. Военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что для Киева это, «вероятно, единственный способ выйти из сложившейся ситуации».