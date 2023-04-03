Британские гвардейцы пожаловались на чудовищные условия проживания

Рядовые британской королевской гвардии рассказали Daily Mail об ужасных бытовых условиях в казармах, в которых им приходится проживать. Они поделились фотографиями, на которых можно увидеть кучи мусора и разваливающуюся сантехнику. Об этом пишет RT.

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Кадры, попавшие в СМИ, были сняты в одном из самых престижных армейских объектов — Веллингтонских казармах, расположенных в 300 ярдах (274 м – прим.) от Букингемского дворца. Там расположены самые элитные полки.

Оказалось, реальная жизнь гвардейцев, чей торжественный образ привлекает множество туристов, не такая уж красивая. Бывший гвардеец в интервью изданию жалуется, что с солдатами, выполняющими важнейшую работу, обращаются отвратительно, они живут в кошмарных условиях. По его мнению, у заключенных условия проживания лучше, чем у них.

Он рассказал, что солдатам приходится вычищать мусорные баки от мертвых крыс, жилые помещения утопают в мусоре, а в туалетах стоит «невыносимая вонь».

«Бьюсь об заклад, что в офицерском корпусе подобное не происходит. Я не мог больше этого выносить. Я терпел несколько лет, но ничего не изменилось. Британская общественность должна знать, как обращаются с солдатами в нашей стране», — рассказал источник.

Еще один гвардеец рассказал, что если солдаты жаловались старшему офицеру, то их игнорировали или «посылали к черту». Они перестали жаловаться и продолжают жить в ужасных условиях, несмотря на то, что охраняют одних из самых известных людей в мире.