Вице-канцлер ФРГ Хабек прибыл в Киев

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("Зеленые") с небольшой делегацией представителей деловых кругов Германии прибыл в понедельник утром в Киев. Об этом сообщило агентство DPA.

Визит по соображениям безопасности держался в секрете. Основными темами поездки, как пишет агентство, станут вопросы восстановления Украины и сотрудничества в энергетической сфере. Министра сопровождает, в частности, глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм.

По прибытии Хабек утверждал, что его визит является "ясным сигналом" Киеву о том, что "Европа заинтересована оказывать поддержку [Киеву] не только в беде, но что она видит в Украине экономически сильного партнера и в будущем". В то же время он заявил, что "конкретных инвестиционных решений" сейчас не ожидается. Министр сообщил, что планировал посетить Киев еще прошлой осенью, но поездку пришлось отложить. "Сейчас настал этот момент", - считает он.