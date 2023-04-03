Вице-канцлер ФРГ Хабек прибыл в Киев

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("Зеленые") с небольшой делегацией представителей деловых кругов Германии прибыл в понедельник утром в Киев. Об этом сообщило агентство DPA.
Визит по соображениям безопасности держался в секрете. Основными темами поездки, как пишет агентство, станут вопросы восстановления Украины и сотрудничества в энергетической сфере. Министра сопровождает, в частности, глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм.
По прибытии Хабек утверждал, что его визит является "ясным сигналом" Киеву о том, что "Европа заинтересована оказывать поддержку [Киеву] не только в беде, но что она видит в Украине экономически сильного партнера и в будущем". В то же время он заявил, что "конкретных инвестиционных решений" сейчас не ожидается. Министр сообщил, что планировал посетить Киев еще прошлой осенью, но поездку пришлось отложить. "Сейчас настал этот момент", - считает он.
Хабек впервые наносит визит на Украину после начала специальной военной операции России и в качестве федерального министра. В мае 2021 года он посещал страну как председатель немецких "Зеленых" и тогда подвергся резкой критике даже в собственной партии за то, что потребовал поставок оборонительного оружия Киеву. В настоящее время "Зеленые" наиболее активно в Германии выступают за передачу вооружений Украине.