Решения России и союзников создают для США новые препятствия

Решение членов ОПЕК + о сокращении добычи нефти до конца 2023 года может обернуться для США ростом инфляции и цен на бензин, а также дальнейшим обострением отношений с Саудовской Аравией. Об этом пишет Associated Press, передает РИА Новости.

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Сокращение добычи нефти может спровоцировать рост цен в США и других странах, которые и так страдают от всплеска инфляции. При этом подобный шаг может сыграть на руку России и пополнить ее бюджет.

Associated Press прогнозирует, что это решение внесет новый разлад между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, которую ранее Вашингтон призывал увеличить производство для снижения цены на нефть и подрыва финансов РФ.

Управляющий директор Clearview Energy Partners Кевин Бук отметил, что сокращение производства нефти также вызовет повышение цен на бензин в США примерно на 26 центов за галлон. Необходимо учитывать, что летом цены на топливо сезонно растут. Суммарно стоимость обычного бензина к лету может прыгнуть с нынешних 3,5 доллара за галлон до более чем четырех.