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34 минуты назад

Решения России и союзников создают для США новые препятствия

Елена Прошина

Решение членов ОПЕК + о сокращении добычи нефти до конца 2023 года может обернуться для США ростом инфляции и цен на бензин, а также дальнейшим обострением отношений с Саудовской Аравией. Об этом пишет Associated Press, передает РИА Новости.

Решения России и союзников создают для США новые препятствия
Фото: ТАССТАСС

Сокращение добычи нефти может спровоцировать рост цен в США и других странах, которые и так страдают от всплеска инфляции. При этом подобный шаг может сыграть на руку России и пополнить ее бюджет.

Associated Press прогнозирует, что это решение внесет новый разлад между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, которую ранее Вашингтон призывал увеличить производство для снижения цены на нефть и подрыва финансов РФ.

Управляющий директор Clearview Energy Partners Кевин Бук отметил, что сокращение производства нефти также вызовет повышение цен на бензин в США примерно на 26 центов за галлон. Необходимо учитывать, что летом цены на топливо сезонно растут. Суммарно стоимость обычного бензина к лету может прыгнуть с нынешних 3,5 доллара за галлон до более чем четырех.

Бук подчеркнул, что хоть сокращение добычи составляет всего около одного процента от суточного общемирового потребления, последствия этого шага могут значительным образом отразиться на рыночной стоимости нефти.

В мире,ОПЕК,
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