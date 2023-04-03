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Генерал ВСУ заявил о беспомощности НАТО

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Страны НАТО не способны производить необходимое для армии Украины количество боеприпасов. Такое заявление сделал бывший заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Кривонос в беседе с каналом Diaspora UA, передает РИА Новости.

Генерал ВСУ заявил о беспомощности НАТО
© ТАСС

Он сообщил, что войска Украины используют «тысячи снарядов в день». Западные государства просто не в состоянии производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются усилить производственные мощности, считает Кривонос.

Ранее лидеры стран Европейского союза поддержали идею отправить на Украину один миллион артиллерийских боеприпасов, поставки будут продолжаться в течение года. Реализацию такой масштабной инициативы планируют осуществить за счет запасов на европейских складах, через совместные закупки, а также с помощью наращивания военного производства.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что войска Украины за сутки используют около 5 тысяч снарядов, а в США за месяц производят только около 15 тысяч. Он указал, что по имеющейся у России информации, в 2024 году страны Североатлантического альянса намерены производить 42 тысячи единиц боеприпасов в месяц, а в 2025 году — 75 тысяч.

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