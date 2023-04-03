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44 минуты назад

WP: найдены доказательство вмешательства Трампа в расследование о секретных документах

Елена Прошина

Экс-президента США Дональда Трампа снова обвинили в препятствовании расследованию дела о секретных документах, обнаруженных в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Следовали министерства юстиции США и ФБР обнаружили новые доказательства, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники. Об этом сообщает РИА Новости.

WP: найдены доказательство вмешательства Трампа в расследование о секретных документах
Фото: ТАССТАСС

Собеседники газеты утверждают, что следователи получили новую информацию, когда изучили текстовые сообщения и электронные письма от бывшего помощника Трампа.

Источники The Washington Post рассказали, что следователи обратили внимание на события, которое произошли после того, как советники экс-президента США получили распоряжение с требованием вернуть все секретные данные. Найденные доказательства якобы свидетельствуют о том, что Трамп после получения повестки просмотрел содержимое коробок с документами и пожелал «сохранить себе» несколько штук.

Пресс-секретарь бывшего лидера США Стивен Чун заявил, что «охота на ведьм против президента Трампа» не имеет под собой никакой доказательной базы и обусловлена исключительно политическими интересами его оппонентов. Он обвинил специального прокурора Джека Смита и Министерство юстиции США в сливе конфиденциальной информации для манипулирования общественным мнением.

В мире,Джек Смит,Дональд Трамп,Министерство юстиции США,ФБР,
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