WP: найдены доказательство вмешательства Трампа в расследование о секретных документах

Экс-президента США Дональда Трампа снова обвинили в препятствовании расследованию дела о секретных документах, обнаруженных в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Следовали министерства юстиции США и ФБР обнаружили новые доказательства, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники. Об этом сообщает РИА Новости.
Собеседники газеты утверждают, что следователи получили новую информацию, когда изучили текстовые сообщения и электронные письма от бывшего помощника Трампа.
Источники The Washington Post рассказали, что следователи обратили внимание на события, которое произошли после того, как советники экс-президента США получили распоряжение с требованием вернуть все секретные данные. Найденные доказательства якобы свидетельствуют о том, что Трамп после получения повестки просмотрел содержимое коробок с документами и пожелал «сохранить себе» несколько штук.
Пресс-секретарь бывшего лидера США Стивен Чун заявил, что «охота на ведьм против президента Трампа» не имеет под собой никакой доказательной базы и обусловлена исключительно политическими интересами его оппонентов. Он обвинил специального прокурора Джека Смита и Министерство юстиции США в сливе конфиденциальной информации для манипулирования общественным мнением.