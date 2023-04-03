WP: найдены доказательство вмешательства Трампа в расследование о секретных документах

Экс-президента США Дональда Трампа снова обвинили в препятствовании расследованию дела о секретных документах, обнаруженных в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Следовали министерства юстиции США и ФБР обнаружили новые доказательства, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Собеседники газеты утверждают, что следователи получили новую информацию, когда изучили текстовые сообщения и электронные письма от бывшего помощника Трампа.

Источники The Washington Post рассказали, что следователи обратили внимание на события, которое произошли после того, как советники экс-президента США получили распоряжение с требованием вернуть все секретные данные. Найденные доказательства якобы свидетельствуют о том, что Трамп после получения повестки просмотрел содержимое коробок с документами и пожелал «сохранить себе» несколько штук.