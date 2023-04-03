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34 минуты назад

Читатели Newsweek высмеяли попытки Зеленского связаться с лидером КНР Си Цзиньпином

Российская Газета

Читатели американского издания Newsweek с сарказмом отреагировали на желание президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Зеленского высмеяли за попытки связаться с лидером КНР Си Цзиньпином
Фото: RONALDO SCHEMIDT / AFPRONALDO SCHEMIDT / AFP

Издание опубликовало статью, в которой шла речь о том, что, несмотря на различные приглашения украинского лидера, Пекин не торопится устанавливать контакты с Киевом, при этом Китай активно сотрудничает с Россией, о чем свидетельствует недавний визит Си Цзиньпина в Москву.

"Наверно, у Си Цзиньпина стоит уведомление о спам-звонках? Он не выходит на связь, потому что знает, что ему звонит мошенник", - пошутил в комментариях один из читателей.

Другие пользователи считают, что лидер КНР не станет тратить время на разговоры с Зеленским. "Как бы сильно он ни умолял о встрече с Си Цзиньпином, решения за Украину принимает Вашингтон. В этом нет смысла, так как Зеленский сказал бы то, что ему говорит Белый Дом", - цитирует РИА новости комментарии.

"Извини, Зеленский, Си Цзиньпин разговаривает с мировыми лидерами, а не марионетками", - заявил еще один читатель. Его поддержал другой пользователь: "Зеленский, ты не так уж и важен, ты просто коррумпированный лидер коррумпированного восточноевропейского захолустья - Украины".

Напомним, ранее Зеленский сообщил о своем желании пригласить главу КНР посетить Украину. В МИД КНР заявили, что не имеют информации о возможном приглашении президентом Украины Си Цзиньпина посетить Украину.

Читатели китайского издания "Гуанча" осудили заявление Зеленского о том, что он готов встретиться с Си Цзиньпином и приглашает его приехать в Киев. Китайцы поинтересовались, кем Зеленский себя возомнил, и подчеркнули, что китайская дипломатия существует не для показухи.

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