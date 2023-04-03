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34 минуты назад

Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что его двери для посла США в Анкаре закрыты, так как последний должен «знать свое место». Такое заявление он сделал в ходе встречи с единым кандидатом от оппозиции на выборах нового лидера Турции Кемалем Кылычдароглу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию советника кандидата по внешней политике Унала Чевикеза.

Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу встретился с послом США Джеффри Флейком по инициативе посла.

Как пишет издание Star, Эрдоган в ходе беседы затронул тему встречи Кемаля и Флейка.

«Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты», — заявил лидер Турции, добавив, что посол от США должен «знать свое место».

Агентство напоминает, что парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана — единого кандидата от партии «Республиканский альянс» — стал единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных исследований пока не выявили фаворита предстоящего голосования, однако ожидается, что электоральный процесс для правящей партии станет сложным испытанием в связи с волной сокрушительных землетрясений, которые унесли жизни более 50 тысяч человек.

В мире,Кемаль Кылычдароглу,Реджеп Эрдоган,
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