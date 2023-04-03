Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что его двери для посла США в Анкаре закрыты, так как последний должен «знать свое место». Такое заявление он сделал в ходе встречи с единым кандидатом от оппозиции на выборах нового лидера Турции Кемалем Кылычдароглу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию советника кандидата по внешней политике Унала Чевикеза.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу встретился с послом США Джеффри Флейком по инициативе посла.

Как пишет издание Star, Эрдоган в ходе беседы затронул тему встречи Кемаля и Флейка.

«Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты», — заявил лидер Турции, добавив, что посол от США должен «знать свое место».