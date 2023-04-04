Президент Туниса опроверг информацию от оппозиции о своей болезни

Президент Туниса Каис Саид опроверг информацию о своей болезни, распространяемую оппозицией. Об этом сообщает агентство Tunis Afrique Press.

По словам президента, те, кто распространяет слухи о его болезни, пытаются спровоцировать кризис. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Наджлой Буден Ромдан во дворце в Карфагене.

"Они диагностировали болезнь, прописали лекарства и представили цифры и анализы, и все это без моего ведома. Вакуум власти существует только в их головах", - отметил Саид.

Прокурор столицы поручил возбудить уголовное дело в отношении администраторов пабликов в соцсетях, распространявших информацию о здоровье президента страны.