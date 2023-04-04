$77.95+1.5084.62+2.23

Президент Туниса опроверг информацию от оппозиции о своей болезни

Президент Туниса Каис Саид опроверг информацию о своей болезни, распространяемую оппозицией. Об этом сообщает агентство Tunis Afrique Press.

Президент Туниса опроверг информацию от оппозиции о своей болезни
© depositphotos.com

По словам президента, те, кто распространяет слухи о его болезни, пытаются спровоцировать кризис. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Наджлой Буден Ромдан во дворце в Карфагене.

"Они диагностировали болезнь, прописали лекарства и представили цифры и анализы, и все это без моего ведома. Вакуум власти существует только в их головах", - отметил Саид.

Прокурор столицы поручил возбудить уголовное дело в отношении администраторов пабликов в соцсетях, распространявших информацию о здоровье президента страны.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель высказывал опасения, что Евросоюз опасается, что "социальный или экономический крах в Тунисе" приведет к новому наплыву мигрантов в Европу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий