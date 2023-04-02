Премьер Финляндии прокомментировала итоги выборов в парламент

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии (СДП) на парламентских выборах. Об этом она заявила, выступая в воскресенье перед сторонниками СДП после окончания голосования.

"Демократия сказала свое слово", - сказала Марин, признав победу Национальной коалиционной партии во главе с Петтери Орпо.

Премьер также поблагодарила своих сторонников за поддержку.

"Это великий день, потому что мы показали хороший результат на выборах", - отметила она.

Ранее Петтери Орпо заявил о победе возглавляемой им оппозиционной Национальной коалиционной партии на выборах в парламент республики.