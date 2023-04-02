Премьер Финляндии прокомментировала итоги выборов в парламент

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии (СДП) на парламентских выборах. Об этом она заявила, выступая в воскресенье перед сторонниками СДП после окончания голосования.
"Демократия сказала свое слово", - сказала Марин, признав победу Национальной коалиционной партии во главе с Петтери Орпо.
Премьер также поблагодарила своих сторонников за поддержку.
"Это великий день, потому что мы показали хороший результат на выборах", - отметила она.
Ранее Петтери Орпо заявил о победе возглавляемой им оппозиционной Национальной коалиционной партии на выборах в парламент республики.
Парламентские выборы в Финляндии состоялись 2 апреля. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Публикация предварительных результатов ожидается в воскресенье вечером. Официальные итоги выборов будут утверждены 5 апреля.