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Премьер Финляндии признала поражение своей партии на парламентских выборах

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии (СДП) на парламентских выборах. Об этом она заявила, выступая в воскресенье перед сторонниками СДП после окончания голосования.

Премьер Финляндии прокомментировала итоги выборов в парламент
© ТАСС

"Демократия сказала свое слово", - сказала Марин, признав победу Национальной коалиционной партии во главе с Петтери Орпо.

Премьер также поблагодарила своих сторонников за поддержку.

"Это великий день, потому что мы показали хороший результат на выборах", - отметила она.

Ранее Петтери Орпо заявил о победе возглавляемой им оппозиционной Национальной коалиционной партии на выборах в парламент республики.

Парламентские выборы в Финляндии состоялись 2 апреля. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Публикация предварительных результатов ожидается в воскресенье вечером. Официальные итоги выборов будут утверждены 5 апреля.

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