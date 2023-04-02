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Действующий лидер Черногории признал поражение на выборах президента

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Действующий президент Черногории Мило Джуканович в воскресенье признал свое поражение на президентских выборах и поздравил своего соперника Якова Милатовича с победой.

Действующий президент Черногории признал поражение на выборах
© globallookpress.com

"Завершились президентские выборы в Черногории. Черногория выбрала. Я этот выбор уважаю. Поздравляю Якова Милатовича с доверием, которое он получил на выборах, желаю ему быть успешным президентом, потому что тогда и Черногория будет успешной страной", - заявил Джуканович, обращаясь к гражданам из здания своего штаба. Трансляцию выступления вело национальное телевидение страны RTCG.

Джуканович сообщил, что набрал 160 тыс. голосов, и назвал это "хорошим результатом после 30 лет у власти".

"Результаты есть результаты, иногда вы побеждаете на выборах, а мы побеждали очень долго, иногда на выборах проигрываете. Где бы я ни был, гражданская, европейская и мультиэтническая Черногория остается моим приоритетом до конца жизни", - сказал он.

Вопрос оппозиционных журналистов о том, пойдет ли Джуканович на парламентские выборы 11 июня в качестве лидера Демократической партии социалистов Черногории, сторонники Джукановича заглушили криками и оскорблениями. Журналистка четырежды пыталась задать вопрос, перекрикивая кричащую толпу, на что Джуканович с издевкой отвечал: "Не слышу". После этого он покинул трибуну, так и не ответив на поставленный вопрос.

Согласно данным наблюдателей, бывший министр экономического развития Яков Милатович победил на выборах президента Черногории, набрав около 60% голосов, Джуканович набрал 40%.

На выборах президента Черногории лидирует Милатович

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот пост не больше двух сроков подряд. Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее фигура президента имеет серьезное значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера.

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