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37 минут назад

На выборах президента Черногории после обработки 66% бюллетеней лидирует Милатович

ТАСС

Бывший министр экономического развития Яков Милатович победил на выборах президента Черногории, набрав около 60% голосов. Таковы результаты экзитпола, опубликованные в воскресенье Центром мониторинга (CеMI) после обработки 66% бюллетеней.

На выборах президента Черногории лидирует Милатович
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После обработки 66% голосов господин [Мило] Джуканович набрал 39,8%, а господин Милатович - 60,2%. В данный момент с полным основанием можем сказать, что эти данные являются индикатором и сами результаты не будут значительно меняться", - заявила представитель CeMI.

В борьбе за президентское кресло участвуют действующий глава государства Джуканович и представитель движения "Европа сейчас" Милатович, который занимал пост министра экономического развития с 4 декабря 2020 по 28 апреля 2022 года. По результатам первого тура выборов, состоявшегося 19 марта, Джуканович набрал 35,37% голосов, Милатович - 28,92%. Несмотря на отставание от действующего президента в первом туре, именно Милатович является фаворитом второго тура.

За процессом голосования следили свыше 1 тыс. наблюдателей.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот пост не больше двух сроков подряд. Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее фигура президента имеет серьезное значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера.

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