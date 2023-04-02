На выборах президента Черногории лидирует Милатович

Бывший министр экономического развития Яков Милатович победил на выборах президента Черногории, набрав около 60% голосов. Таковы результаты экзитпола, опубликованные в воскресенье Центром мониторинга (CеMI) после обработки 66% бюллетеней.

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"После обработки 66% голосов господин [Мило] Джуканович набрал 39,8%, а господин Милатович - 60,2%. В данный момент с полным основанием можем сказать, что эти данные являются индикатором и сами результаты не будут значительно меняться", - заявила представитель CeMI.

В борьбе за президентское кресло участвуют действующий глава государства Джуканович и представитель движения "Европа сейчас" Милатович, который занимал пост министра экономического развития с 4 декабря 2020 по 28 апреля 2022 года. По результатам первого тура выборов, состоявшегося 19 марта, Джуканович набрал 35,37% голосов, Милатович - 28,92%. Несмотря на отставание от действующего президента в первом туре, именно Милатович является фаворитом второго тура.

За процессом голосования следили свыше 1 тыс. наблюдателей.