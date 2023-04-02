Партия премьера Финляндии вырывается вперед на выборах в парламент

Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Финляндии (СДП) во главе с премьер-министром Санной Марин вырывается вперед по итогам подсчета половины голосов на парламентских выборах, сообщает в воскресенье министерство юстиции республики.

По его данным, после подсчета 50% голосов СДП набирает 20,6%. Партия Марин всего на 0,2% опережает оппозиционную Национальную коалиционную партию (НКП), занявшую первое место на досрочном голосовании. Третье место удерживает партия "Истинные финны" с 18,8% голосов. Финские СМИ ожидают напряженной борьбы между лидирующими партиями.