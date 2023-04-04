Норвегия ввела новые санкции против России

Норвегия 4 апреля ввела новый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел королевства.

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В заявлении указано, что эти рестрикции отражают десятый пакет санкций Европейского союза, который был принят ЕС 25 февраля 2023 года. Норвегия присоединилась к этим санкциям с некоторыми изменениями. В частности, королевство ввело запрет на импорт и ограничение цен на сырую нефть и нефтепродукты из России.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против госструктур и 650 лиц России.

30 марта президент США Джо Байден продлил на год санкции против России из-за предполагаемых кибератак.