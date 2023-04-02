Сторонники ПЦУ захватили кафедральный собор в Хмельницком

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили в воскресенье кафедральный собор в городе Хмельницком. Как сообщило агентство УНН, комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество.
По информации издания "Общественное", ключи от собора переданы комиссии.
Ранее активисты, собравшиеся у кафедрального собора в Хмельницком после инцидента с человеком в военной форме, проголосовали за его передачу Православной церкви Украины. Для этого они провели собрание, на нем зарегистрировались 1 235 человек. При этом, как отмечается в Telegram-канале "LAVRA Live", у собора сразу же "неожиданно, сами по себе, из-под земли" были организованы столы и комиссия для голосования. Большинство голосов принято решение о переходе церкви к ПЦУ.
Утром в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что переодетый в военную форму мужчина устроил провокацию храме Хмельницкого во время воскресной службы и сорвал богослужение. Его задержала полиция, заведено дело о хулиганстве. Мужчина якобы заявил, что не имеет отношения к вооруженным силам. Позже издание "Общественное" сообщило, что мужчина был уволен из армии по состоянию здоровья
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что после этого инцидента власти города изымут у УПЦ все земельные участки, а полицейские, которые составили протокол на "военного", должны быть уволены.
Первый заммэра города Сергей Тюрин призвал пришедших к кафедральному собору дать возможность правоохранительным органам разрешить ситуацию. В итоге в Нацполиции сообщили, что обвинения предъявлены священникам канонической Украинской православной церкви кафедрального собора в Хмельницком по статье о грубом хулиганстве.