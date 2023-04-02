Сторонники ПЦУ захватили кафедральный собор в Хмельницком

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили в воскресенье кафедральный собор в городе Хмельницком. Как сообщило агентство УНН, комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество.

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По информации издания "Общественное", ключи от собора переданы комиссии.

Ранее активисты, собравшиеся у кафедрального собора в Хмельницком после инцидента с человеком в военной форме, проголосовали за его передачу Православной церкви Украины. Для этого они провели собрание, на нем зарегистрировались 1 235 человек. При этом, как отмечается в Telegram-канале "LAVRA Live", у собора сразу же "неожиданно, сами по себе, из-под земли" были организованы столы и комиссия для голосования. Большинство голосов принято решение о переходе церкви к ПЦУ.

Утром в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что переодетый в военную форму мужчина устроил провокацию храме Хмельницкого во время воскресной службы и сорвал богослужение. Его задержала полиция, заведено дело о хулиганстве. Мужчина якобы заявил, что не имеет отношения к вооруженным силам. Позже издание "Общественное" сообщило, что мужчина был уволен из армии по состоянию здоровья

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что после этого инцидента власти города изымут у УПЦ все земельные участки, а полицейские, которые составили протокол на "военного", должны быть уволены.