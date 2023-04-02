$76.45+0.1482.39-0.75
17 минут назад

Сторонники ПЦУ захватили кафедральный собор в Хмельницком

ТАССиещё 1

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили в воскресенье кафедральный собор в городе Хмельницком. Как сообщило агентство УНН, комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество.

Сторонники ПЦУ захватили кафедральный собор в Хмельницком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания "Общественное", ключи от собора переданы комиссии.

Ранее активисты, собравшиеся у кафедрального собора в Хмельницком после инцидента с человеком в военной форме, проголосовали за его передачу Православной церкви Украины. Для этого они провели собрание, на нем зарегистрировались 1 235 человек. При этом, как отмечается в Telegram-канале "LAVRA Live", у собора сразу же "неожиданно, сами по себе, из-под земли" были организованы столы и комиссия для голосования. Большинство голосов принято решение о переходе церкви к ПЦУ.

Утром в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что переодетый в военную форму мужчина устроил провокацию храме Хмельницкого во время воскресной службы и сорвал богослужение. Его задержала полиция, заведено дело о хулиганстве. Мужчина якобы заявил, что не имеет отношения к вооруженным силам. Позже издание "Общественное" сообщило, что мужчина был уволен из армии по состоянию здоровья

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что после этого инцидента власти города изымут у УПЦ все земельные участки, а полицейские, которые составили протокол на "военного", должны быть уволены.

Первый заммэра города Сергей Тюрин призвал пришедших к кафедральному собору дать возможность правоохранительным органам разрешить ситуацию. В итоге в Нацполиции сообщили, что обвинения предъявлены священникам канонической Украинской православной церкви кафедрального собора в Хмельницком по статье о грубом хулиганстве.

В мире,Александр Симчишин,Сергей Тюрин,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий