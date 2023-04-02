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Трамп анонсировал заявление в связи обвинениями против него

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Бывший президент США Дональд Трамп планирует выступить с публичным заявлением. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на его офис.

Трамп анонсировал заявление в связи обвинениями против него
© globallookpress.com

Отмечается, что Большое жюри Манхэттена во вторник, 4 апреля, предъявит Трампу ряд обвинений.

В офисе пояснили, что после заседания суда политик вернется в свой особняк в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, откуда и сделает свое заявление.

Уточняется, что выступление намечено на 20:15 по времени Восточного побережья (3:15 среды мск).

Ранее сообщалось, что процедура задержания бывшего президента Соединенных Штатов будет происходить по стандартной схеме. Вместе с тем, после предъявления обвинений его отпустят.

Кроме того, при задержании, в суде и на пути к особняку его будут сопровождать представители секретной службы.

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