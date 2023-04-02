УПЦ: около 50 человек пытаются штурмовать собор в Хмельницком

Пресс-служба Украинской Православной Церкви (УПЦ) сообщила в Telegram-канале, что примерно 50 сторонников Православной церкви Украины (ПЦУ) и «радикалов» проникли на территорию возле храма в Хмельницком.
«После провокации, которую устроил местный чиновник, в кафедральный собор Хмельницка, пришла толпа. Около 50 сторонников ПЦУ и радикалов уже прорвались на территорию возле храма. Они толкают верующих и кричат «Долой московского попа!», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 50 человек пришли к кафедральному собору канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Хмельницком, который находится на западе Украины. Мужчина в военной форме сорвал там церковную службу.
До этого представители канонической Украинской православной церкви сообщали, что несколько человек в черных балаклавах начали выстраиваться в колонну около Киево-Печерской лавры днем 2 апреля. При этом у самой лавры довольно много людей, сотрудники полиции ведут дежурство.