УПЦ: около 50 человек пытаются штурмовать собор в Хмельницком

Пресс-служба Украинской Православной Церкви (УПЦ) сообщила в Telegram-канале, что примерно 50 сторонников Православной церкви Украины (ПЦУ) и «радикалов» проникли на территорию возле храма в Хмельницком.

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«После провокации, которую устроил местный чиновник, в кафедральный собор Хмельницка, пришла толпа. Около 50 сторонников ПЦУ и радикалов уже прорвались на территорию возле храма. Они толкают верующих и кричат «Долой московского попа!», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 50 человек пришли к кафедральному собору канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Хмельницком, который находится на западе Украины. Мужчина в военной форме сорвал там церковную службу.