Хмельницкая епархия на Украине заявила о подготовке к захвату собора

Хмельницкая епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила о подготовке к захвату ее кафедрального собора в городе Хмельницкий Православной церковью Украины (ПЦУ). Об этом сообщает Союз православных журналистов Украины.

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Там уточнили, что захват якобы планируется вечером 2 апреля. Другие подробности не приводятся.

«Сегодня собираются захватывать кафедральный собор в городе Хмельницкий. Просим молитв!» — говорится в сообщении Союза православных журналистов.

Ранее 2 апреля мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком, сорвал богослужение, а также повредил Евангелие.

В последние дни происходит рост напряжения вокруг Киево-Печерской лавры, на которую оказывают давление с осени 2022 года. Священников обвиняют в связях с Россией и пророссийской позиции, в лавре и ряде других объектов УПЦ МП проводят обыски — Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что там есть «пророссийская литература», якобы используемая для «пропаганды "русского мира"». В конце прошлого года украинские власти заявили, что срок аренды главного храма лавры — Успенского собора и Трапезной церкви — скоро завершится.