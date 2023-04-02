В США появился новый кандидат на пост президента от республиканцев. Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон официально объявил, что намерен занять кресло главы государства в 2024 году.

Об этом Хатчинсон сказал в воскресенье в эксклюзивном интервью ABC.

«Я принял решение, и мое решение состоит в том, что я собираюсь баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов», - заявил Хатчинсон.

По его словам, официальное объявление последует позже, в апреле. Хатчинсон пояснил, что путешествовал по стране шесть месяцев и слышал, что говорят люди о политиках-лидерах.

«Я убежден, что людям нужны лидеры, которые призывают к лучшему, что есть в Америке, а не просто обращаются к нашим худшим инстинктам», - добавил он.

Бывший губернатор признал, что потребуется «много тяжелой работы и хороших сообщений», чтобы поднять свой национальный авторитет.

Кроме того, Хатчинсон ответил «да» на вопрос, должен ли Трамп сняться с предвыборной гонки теперь, когда ему предъявлено обвинение.

При этом бывший губернатор Арканзаса заявил, что его политическая позиция «нетрамповская, а не «антитрамповская». Это означает, что он «хочет иметь возможность говорить с избирателями Трампа».

На вопрос, как обвинение против Трампа повлияет на президентскую гонку 2024 года, Хатчинсон сказал, что оно «усугубляет непредсказуемость» политического процесса.